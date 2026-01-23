Pubblicità
Giovane gioca Juventus-Napoli o non arriva in tempo? Non ci saranno Lucca, Lang, Neres e Ambrosino

L'attaccante brasiliano è in arrivo a Napoli, ma il dubbio è se potrà scendere in campo già nella partita contro la Juventus, fondamentale in chiave Scudetto.

Impegnato contro la Juventus nel big match di domenica, il Napoli potrebbe avere una coperta cortissima in attacco. 

La speranza di Antonio Conte, in questo senso, è che Giovane possa essere ufficializzato nel giro di qualche ora, così da puntare anche su di lui per il prossimo impegno azzurro.

Con Hojlund imprescindibile in attacco, in panchina ci sarà il recuperato Lukaku, comunque ben lungi dall'essere al 100% dopo aver saltato mesi e mesi di stagione per un lunghisismo infortunio. E così, viste le cessioni di queste ultime ore, l'arrivo di Giovane diventa fondamentale.

  • GIOVANE CONVOCATO PER JUVE-NAPOLI?

    Il nuovo acquisto del Napoli dovrebbe arrivare in città per visite mediche e firma nella giornata di sabato, ovvero alla vigilia della sfida contro la Juventus. 

    Le sensazioni azzurre sono positive e Giovane potrebbe essere già convocato per la sfida di Torino, in attesa di capire se raggiungerà separatamente la squadra o partirà direttamente con il gruppo azzurro.

    Giovane va verso la convocazione per Juventus-Napoli, con inizio della sfida, eventualmente, in panchina.

  • CESSIONI E INFORTUNI: QUATTRO FUORI

    Giovane arriverà a Napoli in virtù della cessione di Lucca, uno dei tre attaccanti che lascia la Campania in questa sessione invernale di calciomercato.

    Al pari di Giovane, infatti, il Napoli sta cedendo Lang, mentre Ambrosino non si è allenato in vista della Juventus proprio per un discorso con il Venezia, che potrebbe accogliere l'attaccante nei prossimi giorni.

    Fuori anche David Neres, che va verso l'operazione: qualora dovesse essere confermata, il brasiliano tornerà a disposizione di conte solamente a fine marzo, a cavallo tra la fine dell'inverno e l'inizio della primavera.

  • LA PROBABILE FORMAZIONE DEL NAPOLI

    NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. All. Conte.

    Squalificati: nessuno | Indisponibili: Anguissa, De Bruyne, Gilmour, Meret, Neres, Politano, Rrahmani

    Ballottaggi: nessuno

  • LE ULTIME SULLA JUVENTUS

    JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti.

    Squalificati: nessuno | Indisponibili: Milik, Rugani, Vlahovic

    Ballottaggi: Miretti 55%-Conceiçao 45%, David 65%-Openda 35%

