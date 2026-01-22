Pubblicità
Francesco Schirru

Giovane al Napoli, l'accelerata: trattativa diretta con il Verona, si può chiudere in serata

Ceduti Lang e Lucca, il Napoli punta tutto su Giovane come nuova pedina dell'attacco di Conte. Sono ore importanti per il passaggio del brasiliano nella rosa dei Campioni d'Italia.

Con la cessione di Lucca e Lang, il Napoli passa alla fase di acquisto. L'obiettivo principale per l'attacco è Giovane, punta brasiliana che si è distinta con la maglia del Verona in questa prima parte di stagione e viene giudicato pronto per una big dopo aver mostrato di essersi adattato velocemente in Serie A.

Come evidenzia l'esperto di mercato Fabrizio Romano, le trattative per portare Giovane al Napoli sono cominciate mercoledì e stanno proseguendo per provare a chiudere nel più breve tempo possibile, magari già giovedì.

L'affare dovrebbe compiersi sulla base di venti milioni di euro, con Giovane che lascerebbe il Verona per approdare il Campania con un contratto quadriennale fino al 2030.

  • NON SOLO GIOVANE IN ARRIVO

    Oltre a Giovane, il Napoli acquisterà un altro giocatore avendo ceduto sia Lucca che Lang.

    Il Napoli sta valutando diversi profili per l'altro attaccante, da Daniel Maldini a Sancho, passando per l'ex Atalanta Boga.

    Inoltre il Napoli sta pensando anche a Janlu Sanchez, che potrebbe essere un ulteriore possibilità per l'attacco fino al termine dell'annata.

  • LA STAGIONE DI GIOVANE

    Nel mirino di Lazio, Inter e alla fine anche Napoli, Giovane ha attirato l'attenzione su di sè a partire dall'autunno per le ottime prestazioni con la maglia del Verona, non solo per i goal messi a segno.

    Giovane ha del resto siglato tre goal e fornito quattro assist, ma la sua abilità su tutto il fronte d'attacco e il lavoro al servizio di tutta la squadra ha convinto l'intera Serie A, con Conte e il Napoli in prima fila e, a meno di sorprese, pronti ad accoglierlo in città.

  • PROBLEMI PER NERES

    Il Napoli potrebbe alla fine acquistare non due, ma tre giocatori per i problemi di David Neres. 

    Trascinatore della squadra partenopea negli ultimi mesi, il brasiliano potrebbe rimanere fermo a lungo e privare il tecnico Antonio Conte di un'importantissima pedina, che ha portato la società ad accelerare su Giovane e ulteriri nuovi innesti.

    Neres potrebbe essere costretto ad operarsi, ritornando in campo così solamente in primavera.

  • IL CALCIOMERCATO INVERNALE DEL NAPOLI

    ACQUISTI

    -

    CESSIONI

    Cheddira (Att, Lecce, P)

    FORMAZIONE TIPO (Allenatore: Conte)

    (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Hojlund, Elmas.

