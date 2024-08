È il giorno di Lukaku al Napoli: visite mediche, firma e ufficialità, il programma

Lukaku atteso a Villa Stuart per le visite col Napoli: nel pomeriggio dovrebbe vedersi a Castel Volturno. In serata è previsto l'arrivo di McTominay.

Alla fine Antonio Conte avrà l'attaccante tanto desiderato, il suo bomber per antonomasia: Romelu Lukaku diventerà presto un nuovo calciatore del Napoli.

Oggi è il giorno dello sbarco in Italia del belga, che sarà ufficializzato come nuovo acquisto a titolo definitivo dal Chelsea per 30 milioni di euro più una percentuale del 30% su un'eventuale futura rivendita. Definiti anche gli ultimi dettagli riguardanti i diritti d'immagine di Lukaku.

Il secondo ad arrivare, ma in serata, sarà Scott McTominay, proveniente dal Manchester United.