Hanno vinto l'Europeo, ora giocano le Olimpiadi: un anno senza mai fermarsi per Baena e Fermin Lopez

Dopo Rust, anche i due giocatori spagnoli provano a entrare nella storia con la possibile doppietta Europei-Olimpiadi.

Un anno di partite, senza nessuna vacanza. Senza entrare nel - giusto o no che sia - discorso dei milionari che giocano a calcio con stipendi enormi rispetto al resto del mondo che non ha comunque ferie e si porta a casa appena 1000 euro al mese, i fatti sono questi: Fermin Lopez e Alex Baena, giovani giocatori della Spagna, giocano ininterrottamente da agosto 2023.

Classe 2003 del Barcellona Fermin, 23enne attualmente al Villarreal Baena, entrambi hanno preso parte ad un torneo dopo l'altro a partire dalla scorsa estate, senza praticamente mai fermarsi.

Reduci da campionato e coppe europee, Fermin e Baena sono stati convocati da De La Fuente per l'Europeo 2024, vinto in maglia Spagna, e dunque dal commissario tecnico della Roja Olimpica Santiago Denia. Salutata la Germania, trasferimento in Spagna praticamente immediato.