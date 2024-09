Giocatori Kings League Italia, chi partecipa al torneo? Gli ex Serie A, i presidenti e le rose delle squadre per il 2024/25

Quali calciatori famosi e non partecipano alla Kings League? Nel 2024 si gioca anche in Italia, con Fedez e Blur tra i presidenti.

Il mondo della Kings League si allarga, abbracciando anche l'Italia. Dopo il grandioso successo su Twitch della Kings World Cup, a cui ha partecipato la squadra di Blur - gli Stallions - nel 2024 arriva anche il torneo italiano.

Dopo il Mondiale che ha visto tra le squadre presenti anche quella di Viviano, Totti, Trombetta e Nainggolan, guidata dal content creator e presidente Gianmarco Tocco in arte Blur, ecco la Kings League Italia, pronta ad essere punto di riferimento per i più giovani e non.

Nel torneo, oltre a Blur, sarà presente anche Fedez, noto cantante italiano che avrà una squadra all'interno della Kings League Italia.