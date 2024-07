I giocatori fanno il verso del gallo: la presentazione della formazione del Querétaro è virale sui social

Per presentare l'undici iniziale, la squadra messicana trova una via "alternativa": tutti con il verso del gallo.

Che una squadra sia indissolubilmente legata al proprio simbolo non è cosa insolita: c'è proprio una connessione strettissima che trascende i confini calcistici e abbraccia quelli sociali.

I tifosi del Queretaro ne sanno qualcosa: sì, perché in Messico hanno trovato una maniera assai "particolare" per presentare i giocatori, in TV.

Se vi dicessimo che i giocatori del club messicano vengono annunciati prima di una gara con il verso del gallo? Sì, esatto. Succede davvero.