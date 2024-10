Giocatori del San Lorenzo circondati dagli ultras: "Situazione disastrosa"

San Lorenzo in crisi nera: alcuni ultras sono entrati nel centro sportivo per parlare direttamente con Muniain e compagni.

Non se la passa certamente bene il San Lorenzo, finito in un vortice di risultati negativi: l'ultimo in ordine di tempo è l'1-1 sul campo del Godoy Cruz, con tanto di rimpianto finale.

Al 94', infatti, i rossoblù hanno avuto la chance di vincere l'incontro dal dischetto: Fydriszewski ha 'scippato' l'esecuzione del rigore all'ex Athletic Bilbao Muniain ma ha miseramente fallito, calciando con un inguardabile 'cucchiaio' terminato tra le braccia del portiere avversario.

Occasione sprecata di tornare al successo e migliorare una classifica che nel torneo Betano parla chiaro: 24° posto su un totale di 28, senza dimenticare anche le eliminazioni subite nella coppa nazionale e in Libertadores.