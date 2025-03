Gimenez spiega le difficoltà con il Milan: "Non sono al mio livello, i cambiamenti sono complicati, qui c'è pressione"

L'attaccante del Milan cerca il riscatto: "I goal arriveranno, voglio vincere un titolo, non vedo l'ora di giocare il derby".

Santiago Gimenez è consapevole che non sta dando ancora quello che i tifosi del Milan si aspettano ma non ha dubbi sul fatto che riuscirà a ritrovare il goal e aiuterà i rossoneri nel finale di stagione.

Lo ha fatto capire in modo chiaro nell'intervista rilasciata al Corriere della Sera: "I gol arriveranno. Ne sono sicuro". L'attaccante messicano d'altronde non trova la rete da oltre un mese, l'ultimo proprio in Champions League contro il Feyenoord, la sua ex squadra lasciata poche settimane prima.

Gimenez ha parlato dell'impatto con l'Italia e con la Serie A, perché giocare nel campionato italiano e soprattutto per un grande club come il Milan porta pressioni differenti da affrontare.

Di seguito le sue dichiarazioni in cui si sofferma anche sulla fede religiosa, aspetto centrale della sua vita.