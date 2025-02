Giménez rivela il significato del suo soprannome: "Bebote? Mi chiamano così fin dall'infanzia"

Il nuovo acquisto ha rilasciato un'intervista a Milan TV: "Fin da bambino ho sempre seguito il Milan, vedevo giocare Kakà, Beckham e tanti altri".

Santiago Giménez ha già fatto il suo esordio ufficiale con la maglia del Milan in occasione della gara vinta in Coppa Italia contro la Roma, protagonista anche del passaggio vincente per João Félix nella rete che ha chiuso definitivamente il match.

A poche ore dal suo probabile debutto in Serie A contro l'Empoli, l'attaccante messicano ha rilasciato un'intervista a Milan TV, trattando diversi argomenti, tra cui quello riguardante il suo soprannome.

"Bebote? Arriva dalla mia famiglia, mi chiamano così fin da bambino".