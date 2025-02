AC Milan vs Inter

Il Milan ha chiuso per Santiago Gimenez: tutto fatto per l'arrivo dell'attaccante a poche ore dal derby contro l'Inter. Riuscirà ad esserci?

Il Milan avrà il suo nuovo attaccante, Santiago Gimenez, che arriva dal Feyenoord e sostituirà di fatto Alvaro Morata, in procinto di trasferirsi al Galatasaray.

Dopo una trattativa prolungata, il club rossonero ha trovato l'accordo totale con gli olandesi, che chiedevano più di quanto inizialmente avesse offerto il Milan. L'operazione è stata definitiva sotto ogni aspetto. I rossoneri verseranno nelle casse del Feyenoord 35 milioni di euro, bonus compresi, più una percentuale su una futura rivendita.

Con il giocatore invece l'intesa c'era già da giorni; contratto per tre anni e mezzo, fino a giugno 2028, con la possibilità di allungare di altri 12 mesi. Gimenez ha spinto per trasferirsi subito al Milan.

Il nuovo acquisto potrà essere a disposizione già per il derby con l'Inter che si disputerà domenica alle ore 18? Ecco il programma per Gimenez, tra l'arrivo in città, le visite mediche e la firma.