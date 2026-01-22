Gimenez cerca il riscatto: “La caviglia è a posto e al Milan si fidano di me”. Poi svela un aneddoto su Modric

Nel corso dell’intervista rilasciata a ESPN Messico, Gimenez svela un aneddoto relativo a Modric. “Luka è il mio vicino di casa. Abbiamo condiviso momenti davvero belli perché parla spagnolo e, cosa ancora più importante, abita accanto a me", ha detto inizialmente, prima di raccontare l'aneddoto.

“Un giorno è venuto a casa mia, ha bussato alla porta e ha chiesto il lettino per i massaggi. È venuto anche il suo fisioterapista: sapeva che ce l'avevo. Quando me l'ha chiesto ero con la mia famiglia e tutti volevano una foto conlui (ride, ndr). Luka ha chiacchierato con loro, è un bravo ragazzo, una grande persona. Mi ha aiutato molto: è un grande leader", ha confessato l'attaccante messicano.