Gimenez cerca il riscatto: “La caviglia è a posto e al Milan si fidano di me”. Poi svela un aneddoto su Modric

Santiago Gimenez ha tanta voglia di tornare presto protagonista, come mai è riuscito a fare da quando è arrivato al Milan nel gennaio del 2025.
Un anno in rossonero vissuto con più ombre che luci, dove il messicano non hai mai confermato i picchi di rendimento (e i goal) avuti con la maglia del Feyenoord che lo hanno portato a essere considerato come un dei giovani attaccanti più promettenti del panorama calcistico europeo.
Nonostante la possibilità di cambiare maglia in estate (ha rifiutato la Roma), Gimenez ha deciso di rimanere in rossonero e giocarsi le proprie chance con il nuovo allenatore Allegri.
Il messicano però non è mai riuscito a incidere (1 solo goal in Coppa Italia) e da fine ottobre 2025 è fermo ai box a causa di un problema alla caviglia che lo ha costretto all’intervento chirurgico.