Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Santiago Gimenez MilanGetty Images
Nino Caracciolo

Gimenez cerca il riscatto: “La caviglia è a posto e al Milan si fidano di me”. Poi svela un aneddoto su Modric

L’attaccante messicano ammette di non aver mostrato il suo valore in rossonero ma allo stesso tempo ringrazia il Milan per la fiducia che ripone in lui e promette il riscatto: “Ora la mia caviglia sta bene”

Pubblicità

Santiago Gimenez ha tanta voglia di tornare presto protagonista, come mai è riuscito a fare da quando è arrivato al Milan nel gennaio del 2025.

Un anno in rossonero vissuto con più ombre che luci, dove il messicano non hai mai confermato i picchi di rendimento (e i goal) avuti con la maglia del Feyenoord che lo hanno portato a essere considerato come un dei giovani attaccanti più promettenti del panorama calcistico europeo.

Nonostante la possibilità di cambiare maglia in estate (ha rifiutato la Roma), Gimenez ha deciso di rimanere in rossonero e giocarsi le proprie chance con il nuovo allenatore Allegri.

Il messicano però non è mai riuscito a incidere (1 solo goal in Coppa Italia) e da fine ottobre 2025 è fermo ai box a causa di un problema alla caviglia che lo ha costretto all’intervento chirurgico.

  • “IL MILAN CREDE IN ME E MI HA DIFESO”

    Nel corso di un’intervista rilasciata a ESPN Messico, Santiago Gimenez ha ammesso di avere grande riconoscenza nei confronti del club rossonero, ammettendo allo stesso tempo di non aver mostrato il suo valore da quando è in Italia.

    "Devono vedere delle qualità in me perché, anche se non ho fornito le prestazioni sportive che avrei voluto e non ho dimostrato chi sono e cosa so fare, hanno fiducia nelle mie capacità e mi hanno difeso in molte occasioni quando sono stato criticato. È una cosa che apprezzo molto".

    • Pubblicità

  • “LA CAVIGLIA ORA È A POSTO”

    "La mia caviglia adesso è a posto, preparatevi", ha ammesso Gimenez, parlando delle sue condizioni fisiche. L’attaccate messicano è fermo da fine ottobre per un problema alla caviglia che lo ha costretto all’intervento chirurgico: il suo rientro è previsto per fine marzo.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • IL SOGNO ROSSONERO

    Gimenez ammette che giocare nel Milan è sempre stato un sogno. “Il Milan è una squadra per cui sognavo di giocare fin da bambino. Guardare Dida, Kaká, Crespo, Ronaldinho, Pirlo, mi fa venire la pelle d'oca. Indossare questa maglia è un grande onore per me. I sogni diventano realtà e apprezzo molto il fatto al Milan si fidino di me, anche se non ho mai messo in mostra grandi prestazioni in campo”.

  • L’ANEDDOTO SU MODRIC

    Nel corso dell’intervista rilasciata a ESPN Messico, Gimenez svela un aneddoto relativo a Modric. “Luka è il mio vicino di casa. Abbiamo condiviso momenti davvero belli perché parla spagnolo e, cosa ancora più importante, abita accanto a me", ha detto inizialmente, prima di raccontare l'aneddoto.

    Un giorno è venuto a casa mia, ha bussato alla porta e ha chiesto il lettino per i massaggi. È venuto anche il suo fisioterapista: sapeva che ce l'avevo. Quando me l'ha chiesto ero con la mia famiglia e tutti volevano una foto conlui (ride, ndr). Luka ha chiacchierato con loro, è un bravo ragazzo, una grande persona. Mi ha aiutato molto: è un grande leader", ha confessato l'attaccante messicano.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Roma crest
Roma
ROM
Milan crest
Milan
MIL
0