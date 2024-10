Gilmour-Spinazzola, i cambi forzati di Conte: il Napoli cambierà faccia dopo un mese

Da quando il tecnico ha trovato l'11 base, solo gli infortuni lo hanno costretto a modificare i titolari. Da Neres a Raspadori: altri cercano spazio.

Si sapeva sin dall'inizio, probabilmente, che sarebbe andata così. Perché il Napoli ha una rosa piuttosto spezzata in due, tra campioni che proprio non si possono togliere e ottimi giocatori che devono accontentarsi di meno spazio. E poi perché non ci sono le coppe: meno partite, meno turnover.

Tutto, fin qui, è andato più o meno secondo le previsioni: Antonio Conte si è affidato a un undici base cambiando pochissimo, se non nulla. Anche se la sua avventura napoletana si è divisa in due tronconi: la difesa a tre delle prime partite, il passaggio al 4-2-3-1 da settembre in poi, con l'inaugurazione all'Allianz Stadium.

E ora, ecco che Conte è costretto a cambiare. Non una, ma addirittura due pedine. A Empoli non ci saranno né Stanislav Lobotka né Mathias Olivera: l'infortunio dello slovacco è più serio, quello dell'uruguaiano va ancora compreso fino in fondo. In ogni caso, nessuno dei due sarà in campo domenica.