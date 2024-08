Gilmour, Folorunsho, Cataldi, Bove, Konè: domino a centrocampo per Napoli, Lazio, Fiorentina e Roma

Ultime ore di mercato, si accendono le trattative a centrocampo: Koné a Roma, doppio colpo Fiorentina, fatta per Gilmour al Napoli.

Può ancora succedere tanto nelle ultime ore di mercato, che chiuderà questa sera a mezzanotte. In particolare a centrocampo, dove Roma, Napoli, Lazio e Fiorentina sono a lavoro per portare a termine diverse operazioni.

Un vero e proprio domino che vede coinvolti Danilo Cataldi, Edoardo Bove, Manu Koné, Michael Folorunsho e Billy Gilmour.

La Fiorentina ha chiuso per Bove dopo che in mattinata aveva trovato l'accordo per Cataldi. La Roma ha invece definito l'arrivo di Koné che è appena atterrato nella capitale. Il Napoli ha chiuso per per Gilmour; un'operazione che indirettamente può interessare anche la Lazio.