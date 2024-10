Tocca a Gilmour, 'l'altro Lobotka': Empoli-Napoli in regia

Empoli vs SSC Napoli

L'infortunio di Lobotka spalanca le porte a Gilmour, che ad Empoli esordirà dall'inizio in Serie A. Conte: "Billy sa cosa deve fare".

Il Gilmour 'moment' è servito.

Certo, Antonio Conte e per i tifosi del Napoli devono convivere con l'infortunio di Lobotka, ma il 23enne scozzese è pronto finalmente a prendersi la regia azzurra dal primo minuto anche in campionato.

Complice il guaio muscolare patito in Nazionale dallo slovacco, l'ex Brighton sarà il faro 'ad interim' del centrocampo in attesa che il 68 si ristabilisca (obiettivo San Siro), pronto a giocarsi le proprie fiches sul palcoscenico italiano forte della fiducia riposta in lui del tecnico salentino.

Empoli-Napoli vedrà i riflettori puntati su Gilmour, 'l'altro Lobo' voluto fortemente da Conte per arricchire la rosa in quanto a qualità e caratteristiche.