Gila convocato dalla Spagna: da oggetto misterioso a pilastro, la profezia del suo agente si sta avverando

Il difensore della Lazio è stato chiamato dopo l'infortunio di Cubarsí. Nel 2023 il suo agente diceva: "È uno dei migliori centrali d'Europa".

Il tempismo non è stato dei migliori, forse. Ma a Mario Gila poco importa. Anzi: quel che è successo nelle ultime ore sta permettendo al centrale della Lazio di dimenticare il clamoroso capitombolo di domenica, lo 0-5 di Bologna in cui nulla ha funzionato.

Gila è stato convocato dalla Spagna e per lui si tratta di una prima volta assoluta. Il ct della Roja, Luis De la Fuente, ha deciso di correre ai ripari dopo il quarto d'andata di Nations League pareggiato in extremis in Olanda, rimpiazzando l'infortunato Cubarsí (problemi alla caviglia, è stato sostituito da un altro esordiente come Huijsen prima dell'intervallo) proprio con il giocatore biancoceleste.

Gila farà quindi parte del gruppo spagnolo in occasione della partita di ritorno contro l'Olanda, che si giocherà domenica sera al Mestalla di Valencia. Con la speranza, chissà, che la sua prima volta abbia un seguito nelle convocazioni a venire.