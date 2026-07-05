Gila al Milan, cosa manca per chiudere e quando può arrivare il secondo colpo rossonero dopo Ramos: prezzo e caratteristiche

Ma perché il Milan ha deciso di puntare su Gila?

Lo spagnolo alla Lazio è stato uno dei migliori difensori di tutta la Serie A. Sempre attento in marcatura, Gila sa anche uscire a testa alta col pallone tra i piedi e impostare l'azione, tanto che a volte è stato impiegato pure a centrocampo.

Non a caso d'altronde Gila è nato a Barcellona e cresciuto al Real Madrid. Inoltre può giocare in tutte le zone della difesa dato che con i biancocelesti è stato schierato come braccetto, sia a destra che a sinistra, che da centrale.

Il profilo ideale insomma per l'idea di calcio che vuole portare Amorim al Milan.