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SS Lazio v AC Milan - Serie AGetty Images Sport
Lelio Donato

Gila al Milan, cosa manca per chiudere e quando può arrivare il secondo colpo rossonero dopo Ramos: prezzo e caratteristiche

Calciomercato
Milan

I rossoneri hanno superato la concorrenza di Napoli e Atalanta per il difensore spagnolo. Già raggiunto l'accordo tra Milan e Gila sul contratto, in settimana può arrivare la chiusura dell'affare.

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Il mercato del Milan ha vissuto un'improvvisa accelerazione negli ultimi giorni. E così dopo Gonçalo Ramos, i rossoneri stanno per chiudere il secondo colpo di questa sessione.

La società si sta muovendo seguendo le indicazioni del nuovo tecnico Amorim che aveva chiesto un grande numero 9 e l'acquisto di un difensore per rinforzare il reparto.

In pochi giorni così il Milan si è mosso con decisione su Mario Gila superando la folta concorrenza per il centrale della Lazio. Tanto che l'affare potrebbe essere definitivo a breve.

Ma cosa manca per Gila al Milan?

  • ACCORDO SUL CONTRATTO, SUPERATE ATALANTA E NAPOLI

    Sulle tracce di Mario Gila c'erano almeno altre due società italiane ovvero Napoli e Atalanta.

    Il difensore della Lazio piace infatti moltissimo a Massimiliano Allegri che lo aveva chiesto a Manna come primo regalo dopo la nomina come nuovo allenatore azzurro.

    Ma anche Sarri, che lo ha già allenato alla Lazio e dunque lo conosce benissimo, avrebbe voluto portarlo a Bergamo per affidare a Gila le chiavi della difesa.

    Il Milan però ha bruciato tutti trovando col difensore un accordo sul contratto da 5 milioni di euro netti a stagione per cinque anni.

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  • COSA MANCA PER CHIUDERE

    Dopo aver definito i dettagli contrattuali con l'entourage del giocatore, ora il Milan deve trovare l'accordo sul prezzo del cartellino.

    L'obiettivo della società rossonera sarebbe quello di chiudere all'inizio della settimana per mettere Gila a disposizione di Amorim fin dall'inizio del ritiro estivo.

    In realtà l'intesa con la Lazio sembra ad un passo: Gila viene valutato 25 milioni di euro, ma i biancocelesti vorrebbero arrivare quasi fino a 30 milioni tramite i vari bonus.

    La sensazione comunque è che l'affare si farà in tempi brevissimi col Milan disposto a venire incontro alle richieste della Lazio.

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  • PERCHÈ IL MILAN PUNTA SU GILA

    Ma perché il Milan ha deciso di puntare su Gila?

    Lo spagnolo alla Lazio è stato uno dei migliori difensori di tutta la Serie A. Sempre attento in marcatura, Gila sa anche uscire a testa alta col pallone tra i piedi e impostare l'azione, tanto che a volte è stato impiegato pure a centrocampo.

    Non a caso d'altronde Gila è nato a Barcellona e cresciuto al Real Madrid. Inoltre può giocare in tutte le zone della difesa dato che con i biancocelesti è stato schierato come braccetto, sia a destra che a sinistra, che da centrale.

    Il profilo ideale insomma per l'idea di calcio che vuole portare Amorim al Milan.

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