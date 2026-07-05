Gila al Milan, cosa manca per chiudere e quando può arrivare il secondo colpo rossonero dopo Ramos: prezzo e caratteristiche

Il mercato del Milan ha vissuto un'improvvisa accelerazione negli ultimi giorni. E così dopo Gonçalo Ramos, i rossoneri stanno per chiudere il secondo colpo di questa sessione.
La società si sta muovendo seguendo le indicazioni del nuovo tecnico Amorim che aveva chiesto un grande numero 9 e l'acquisto di un difensore per rinforzare il reparto.
In pochi giorni così il Milan si è mosso con decisione su Mario Gila superando la folta concorrenza per il centrale della Lazio. Tanto che l'affare potrebbe essere definitivo a breve.
Ma cosa manca per Gila al Milan?