Gigio Donnarumma leader Mondiale: è la certezza più grande dell’Italia di Spalletti

Il portiere campione d’Europa dovrà trasmettere leadership e fame di successi a tutto il gruppo: è la certezza più grande dell’Italia di Spalletti.

Le spalle larghe, i guanti pronti a essere nuovamente indossati e un sorriso smagliante come non mai. Gigio Donnarumma è pronto a ripartire, con una Champions League vinta da protagonista in bacheca. Il secondo trofeo internazionale alzato al cielo in carriera dopo Euro 2020.

Dopo la grande festa per la vittoria per 5-0 contro l’Inter in finale a Monaco, il portiere italiano ha raggiunto Coverciano dove lo attende il Ct Spalletti e il gruppo azzurro per preparare le prime due sfide di qualificazione al prossimo Mondiale, un appuntamento da non fallire.

Al quale Donnarumma arriva con una maggiore consapevolezza e una responsabilità ancora più grande: in questa Italia ancora in fase di costruzione, è lui la certezza più grande a cui si aggrappa tutto il popolo azzurro.