Il Lecce, in serie nera e reduce dal pesante ko col Como, ha deciso di confermare Marco Giampaolo: "Fiducia fino al termine del campionato".

Marco Giampaolo resta sulla panchina del Lecce.

Lo ha deciso in via ufficiale il club salentino, che nonostante il tracollo interno di sabato col Como e una crisi senza fine con annessa contestazione dei tifosi ha deciso di confermare il tecnico su cui stavano per aleggiare i fantasmi di Luca Gotti (sarebbe stato un ritorno), Fabio Cannavaro, Andrea Pirlo e Giuseppe Iachini.

Questo l'annuncio diramato, attraverso i propri canali, dalla società giallorossa.