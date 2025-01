Giampaolo e l’avventura al Milan: “L’ho allenato ed ho sfiorato la Juve, non avrò più quelle opportunità”

Il tecnico del Lecce, Marco Giampaolo, svela: “La soddisfazione più grande dell’esperienza al Milan è stata la disponibilità dei giocatori”.

Ha dovuto attendere più di due anni per trovare nuovamente una panchina dalla quale ripartire, ma Marco Giampaolo si è fatto trovare pronto all’appuntamento.

A novembre ha preso il posto di Luca Gotti al Lecce e da allora ha messo in cascina 8 punti in sette partite, togliendosi tra l’altro la soddisfazione di fermare la Juventus sul pareggio.

Un bottino che non è ancora bastato per portare la compagine salentina al di fuori delle sabbie mobili della zona retrocessione, ma i progressi si sono visti e ora l’obiettivo è provare ad accelerare per raggiungere la salvezza il prima possibile.

L'articolo prosegue qui sotto

Giampaolo in un’intervista rilasciata a ‘Radio TV Serie A con RDS’, ha ricordato quando è stato ad un passo dalla Juventus e la sua breve parentesi al Milan.