Florent Ghisolfi fa chiarezza sul rebus Dybala e sul prossimo allenatore spiega: "Serve un progetto attraente, col nuovo stadio sarà ambizioso".

Attorno a Paulo Dybala i rumors si sprecano, ma Florent Ghisolfi getta acqua sul fuoco.

Il direttore sportivo della Roma, intervistato da 'DAZN', prova a fare chiarezza sul futuro della Joya stemperando le voci che vorrebbero l'argentino via dalla Capitale nel mercato di gennaio (in particolare, ci sarebbe il Galatasaray).

L'articolo prosegue qui sotto

Dybala ma non solo, col dirigente giallorosso a gettare lo sguardo anche più in là e in particolare alle strategie in cantiere per l'estate.