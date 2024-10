Il ds Ghisolfi contrariato per il penalty non assegnato dopo il contatto Kyriakopoulos-Baldanzi: "Inaccettabile, perché il VAR non è intervenuto?".

La Roma viene fermata sull'1-1 dal Monza, ma il focus dei giallorossi si sposta sull'arbitraggio. Portavoce della rabbia giallorossa è il direttore sportivo Florent Ghisolfi, che a 'Sky' esprime a chiare lettere dissenso per la direzione di La Penna. Lo sfogo del dirigente è riferito al contatto in area avvenuto nel finale tra Kyriakopoulos e Baldanzi, ritenuto non da rigore dal fischietto del match. L'articolo prosegue qui sotto