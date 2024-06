Germania-Ungheria 2-0, pagelle e tabellino: Musiala e Gundogan portano in padroni di casa agli ottavi di finale

La Germania si impone anche contro l’Ungheria nella sua seconda uscita a Euro 2024: decisive le reti di Musiala e Gundogan.

Serviva una vittoria alla Germania per festeggiare l’approdo agli ottavi di finale di Euro 2024 e la vittoria è arrivata contro l’Ungheria nella seconda giornata della fase a gironi. Un successo, quello ottenuto a Stoccarda, diverso da quello del match di debutto contro la Scozia. Sì perché se gli uomini di Nagelsmann hanno a lungo dominato la contesa sotto il profilo del possesso palla, questa volta hanno rischiato più di qualcosa in fase difensiva.

A fare realmente la differenza alla fine è stato il maggior tasso tecnico di una squadra forse meno esuberante rispetto alla prima uscita, ma certamente concreta e capace di colpire in qualsiasi momento grazie ai tanti uomini di dotati di grande talento sui quali può contare dal centrocampo in su. Prima missione dunque compiuta per i padroni di casa, mentre all’Ungheria di Rossi, alla seconda sconfitta dopo quella patita contro la Svizzera, resta soprattutto il rammarico per le occasioni create e non sfruttate.