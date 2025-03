Germania senza portiere titolare contro l'Italia: Neuer e Ter Stegen non convocati, chi gioca tra i pali tedeschi a San Siro

Nagelsmann ha a che fare con un doppio forfait: entrambi i portieri potenzialmente titolari sono infortunati. Chi gioca tra Baumann, Nubel e Ortega?

Tra l'addio di Thomas Müller e il ritiro dal calcio giocato di Toni Kroos, la Germania sta vivendo settimane di rifondazione. Anche se, forse, non quanto l'Italia. Con un problema in più: giovedì a San Siro mancheranno entrambi i portieri potenzialmente titolari.

Sia Manuel Neuer che Marc-André Ter Stegen non sono stati convocati dal commissario tecnico tedesco, Julian Nagelsmann. Entrambi per lo stesso motivo: sono infortunati e non potranno prendere parte alla partita, valida per l'andata dei quarti di finale di Nations League.

Chi giocherà dunque tra i pali della Germania a Milano? Chi avrà il compito di frapporsi a Retegui e Kean, capocannoniere e vice della classifica marcatori della Serie A e principali speranze realizzative per Luciano Spalletti?