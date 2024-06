Germania-Scozia 5-1, pagelle e tabellino: Wirtz, Musiala, Havertz, Fullkrug e Can annientano la Tartan Army

Esordio sul velluto per la Germania a Euro 2024: la compagine tedesca domina contro la Scozia e si impone per 5-1 a Monaco di Baviera

Difficile pensare ad un esordio migliore per la Germania nell’Europeo di casa. La compagine tedesca infatti si impone a Monaco di Baviera per 5-1 contro la Scozia e lo fa dominando in lungo e largo tutta la contesa. Troppo ampia la differenza qualitativa tra due squadre che si sono evidentemente presentate ai blocchi di partenza della massima competizione continentale con obiettivi molto diversi.

Agli uomini di Nagelsmann, che hanno mostrato tanto equilibrio dalla cintola in giù e che hanno fatto divertire non poco in fase offensiva, è di fatto bastata la prima frazione di gioco per mandare con lunghissimo anticipo in archivio la pratica. La ripresa è servita più che altro a far mettere minuti nelle gambe a quanti più giocatori possibili e a confermare quella nettissima superiorità che è valsa i primi tre punti in un Gruppo A che comprende anche Svizzera ed Ungheria.