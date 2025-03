Clamorosa dormita della formazione azzurra che si dimentica completamente Musiala in area di rigore e incassa l’ennesimo goal da calcio piazzato.

Incredulo più che infuriato, Luciano Spalletti sembra quasi non voler credere al secondo goal subito dalla Nazionale azzurra. L’ennesimo da calcio piazzato, una costante ormai.

Ma in questo caso forse è la cosa meno grave. Perché la dormita collettiva della difesa azzurra lascia davvero senza parole: una leggerezza difficile solo da immaginare in una gara prestigiosa come un quarto di finale di Nations League e con in campo calciatori di livello assoluto.

Un errore incredibile che complica ancora maggiormente una partita che già era iniziata male per gli azzurri, sotto di un goal dopo 30 minuti per il calcio di rigore realizzato da Kimmich.