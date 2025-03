Germania-Italia dove vederla: Rai, Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Germania vs Italia

Germania-Italia ritorno dei quarti di finale della Nations League: le formazioni e dove vederla in diretta tv e streaming.

Ribaltare il ko di San Siro per provare a centrare le semifinali di Nations League. È questo l’obiettivo dell'Italia di Luciano Spalletti, che dopo la sconfitta per 2-1 nel quarto d’andata della competizione sfida nuovamente la Germania nel match di ritorno in programma domenica sera a Dortmund.

Una gara che mette in palio tanto e che gli azzurri sono chiamati a non fallire. Non si tratta sicuramente di un’impresa facile, ma nonostante il ko dell’andata Spalletti ha ricevuto più di un segnale incoraggiante da parte dei suoi uomini.

Chi si qualificherà tra Germania e Italia, ricordiamo, affronterà in semifinale una tra Danimarca e Portogallo (danesi avanti 1-0 dopo i primi 90’).

Tutto su Germania-Italia: canale tv, formazioni e dove vedere la partita in diretta streaming.