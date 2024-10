Georgia-Albania dove vederla: DAZN, Sky, NOW o UEFA.tv? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Georgia vs Albania

Quarto impegno nei gironi di Nations League per Georgia e Albania: dove vedere la partita in diretta tv e streaming.

Tornano in campo la Georgia e l'Albania: le due nazionali si affrontano in un match valido per la quarta giornata della fase a gironi della Lega B della Nations League.

La situazione nel girone 1 è equilibratissima: Georgia e Repubblica Ceca sono prime con 6 punti a testa, a seguire Ucraina e Albania con 3. La Georgia ha appena perso in Ucraina, così come l'Albania è stata battuta in trasferta dalla Repubblica Ceca.

Di seguito tutte le informazioni utili su dove vedere Georgia-Albania di Nations League in tv e streaming.