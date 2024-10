George Baldock è morto, la UEFA dice no al rinvio della partita contro l'Inghilterra: si gioca comunque tra le proteste

Inghilterra vs Grecia

Inghilterra-Grecia si gioca regolarmente a Wembley nonostante la morte di Baldock, giocatore ellenico scomparso mercoledì.

Il 31enne George Baldock, giocatore del Panathinakos e della rappresentativa greca, è stato trovato morto nella sua abitazione nella giornate di mercoledì 9 ottobre. Una notizia shock per il mondo del calcio e in particolare quello ellenico, alla vigilia della sfida di Nations League contro l'Inghilterra. Che si giocherà regolarmente.

Baldock, che faceva parte della Grecia dal 2022, non era stato convocato per la gara contro l'Inghilterra, ma era da tempo nel giro della Nazionale ellenica. Triste e sconsolata, tra la consapevolezza della scomparsa e i dubbi se sia successo veramente, la rappresentativa affronta i colleghi britannici per la terza partita di Nations League.

Una partita, quella tra Inghilterra e Grecia, che gli ospiti non avrebbero certo voluto giocare, vista la gravità del lutto e la necessità di elaborare il lutto. Invece niente da fare, tutti in campo a Wembley.