Michael Baldoin

Genoa-Verona dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Il Genoa ospita il Verona al Ferraris in una sfida che mette in palio punti fondamentali nella corsa salvezza: dove vedere la gara in tv e streaming e le formazioni scelte dagli allenatori.

Da una parte c’è un Genoa in ripresa, dall’altra un Hellas Verona in piena crisi di risultati.

I rossoblù hanno battuto il Sassuolo con i traghettatori Domenico Criscito e Roberto Murgita in panchina, per poi ottenere due pareggi contro Fiorentina e Cagliari sotto la guida del nuovo allenatore Daniele De Rossi.

I veneti, invece, hanno perso tre delle ultime quattro partite - compreso lo scontro diretto casalingo contro il Parma - e sono ancora alla ricerca del primo successo stagionale.

Di seguito tutte le info sul match: orario, formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

  • GENOA-VERONA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    • Partita: Genoa-Verona

    • Data: sabato 29 novembre 2025

    • Orario: 15:00

    • Canale TV: DAZN

    • Streaming: DAZN

  • FORMAZIONI UFFICIALI GENOA-VERONA

    GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Thorsby, Frendrup, Malinovskyi, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi

    VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Valentini; Belghali, Niasse, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Giovane, Mosquera. All. Zanetti

  • ORARIO GENOA-VERONA

    La gara fra Genoa e Verona, valida per la 12a giornata del campionato di Serie A Enilive, si giocherà sabato 29 novembre 2025, allo stadio Ferraris di Genova, con fischio d’inizio ore 15:00.

  • DOVE VEDERE GENOA-VERONA IN TV

    La partita tra Genoa e Verona sarà trasmessa in diretta streaming ed in esclusiva da DAZN, visibile anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

    L'alternativa, per i clienti abbonati sia a DAZN che a Sky, è quella di attivare DAZN 1 e vedere la partita sul canale numero 214 di Sky.

  • GENOA-VERONA IN DIRETTA STREAMING

    La partita sarà visibile, appunto, su DAZN: gli utenti potranno assistere alla diretta di Genoa-Verona in streaming sui vari dispositivi mobili come smartphone, tablet, iPhone e iPad e sul proprio pc o notebook.

  • TELECRONISTA E SECONDA VOCE

    La partita di DAZN sarà raccontata dalla voce di Alberto Santi.

  • IN DIRETTA SU GOAL

    Su GOAL potrete seguire le fasi salienti di Genoa-Verona grazie alla diretta testuale.

