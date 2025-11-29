Genoa-Verona dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Da una parte c’è un Genoa in ripresa, dall’altra un Hellas Verona in piena crisi di risultati.

I rossoblù hanno battuto il Sassuolo con i traghettatori Domenico Criscito e Roberto Murgita in panchina, per poi ottenere due pareggi contro Fiorentina e Cagliari sotto la guida del nuovo allenatore Daniele De Rossi.

I veneti, invece, hanno perso tre delle ultime quattro partite - compreso lo scontro diretto casalingo contro il Parma - e sono ancora alla ricerca del primo successo stagionale.

Di seguito tutte le info sul match: orario, formazioni e dove vederlo in tv e streaming.