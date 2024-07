Amichevole dal sapore di Serie A tra Genoa e Venezia: le formazioni e dove vederla in tv e streaming.

In attesa di affrontarsi in campionato, Genoa e Venezia si ritrovano l'una contro l'altra in amichevole.

Se il Grifone ha scelto la strada della continuità confermando Gilardino in panchina, i lagunari - freschi di ritorno in Serie A - hanno individuato in Eusebio Di Francesco il successore di Vanoli, approdato sulla panchina del Torino.

Tutto su Genoa-Venezia: le formazioni e dove vedere l'amichevole in diretta tv e streaming.