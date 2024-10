Genoa in vendita, l'annuncio del CEO Blazquez: "Nuovi investitori o acquisto totale della società"

Il CEO del Genoa ha annunciato interventi per il prossimo mercato invernale e ha aperto alla possibilità di nuovi soci o alla vendita del club.

Per l'inizio del 2025, il Genoa prepara un mercato infuocato.

Tre acquisti in vista, come dichiarato dal CEO Andreas Blazquez, per ribaltare una stagione che finora ha regalato più ombre che luci.

Ruslan Malinovskyi - fuori per lungo tempo - sarà il primo a essere rimpiazzato, mentre si cerca una pedina capace di accendere la trequarti al posto di Junior Messias, che fin qui non è quasi mai stato a disposizione di Alberto Gilardino.

E poi c'è l'attaccante: fondamentale per dare concretezza a un reparto che fatica a brillare.

Ma non è tutto: il futuro del club sembra incerto, con nuovi soci all’orizzonte, o addirittura, con la possibile cessione del Grifone.

Il Genoa è in fermento, e gennaio sarà il mese della verità.