Genoa-Roma dove vederla: DAZN, Sky o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Genoa vs Roma

Nella 4a giornata di Serie A i rossoblù di Gilardino ospitano la Roma di De Rossi: i giallorossi sono alla ricerca della prima vittoria in stagione.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

La Serie A riparte dalla 4a giornata dopo l'interruzione dovuta alla pausa per le nazionali: allo stadio Luigi Ferraris di Genova va in scena la sfida tra Genoa e Roma.

La squadra allenata da Alberto Gilardino ha esordito bene in questa stagione, fermando prima l'Inter in casa sul 2-2 e battendo poi il Monza 1-0 alla seconda; nell'ultima partita, però, i rossoblù hanno perso contro l'Hellas Verona per 0-2.

Se la vive diversamente la squadra di Daniele De Rossi, che non ha ancora trovato la vittoria nelle prime tre partite di campionato: fin qui due pareggi (con Cagliari e Juventus) e una sconfitta casalinga contro l'Empoli.

Scopriamo dove vedere questo secondo match di campionato in tv, streaming e le probabili formazioni del match.