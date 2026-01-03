Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Leris Genoa PisaGetty Images
Claudio D'Amato

Genoa-Pisa 1-1, pagelle e tabellino: male Leali, Colombo e Leris da applausi, Semper risponde presente

Il Genoa la sblocca con una prodezza di Colombo, ma subisce il ritorno con goal del Pisa targato Leris: l'incrocio tra i campioni del mondo De Rossi e Gilardino finisce in parità.

Pubblicità

Un punto che, fondamentalmente, non serve a nessuna.

Genoa e Pisa, alias incrocio tra amici e campioni del mondo De Rossi e Gilardino, termina 1-1: ad una prodezza di Colombo (sfera accomodata al limite col tacco e sinistro all'angolino) risponde il pallonetto morbido in area di Leris, che ringrazia Leali (uscito in maniera maldestra) e rimette in carreggiata i toscani.

Partita pressoché equilibrata, caratterizzata da hype alterni: dopo il vantaggio il Grifone subisce il ritorno dei nerazzurri, bravi a fornire un moto d'orgoglio e di carattere e riequilibrare un match nella ripresa senza grosse fiammate, in cui entrambe ci provano senza troppa cattiveria negli ultimi 20 metri.

La classifica resta difficile sia per il Genoa che per il Pisa, impelagate nelle sabbie mobili della zona retrocessione e obbligate a cambiar passo per evitarsi un avvio di 2026 all'insegna della sofferenza.

  • PAGELLE GENOA

    Leali (5) ha sulla coscienza l'1-1, Colombo (7) ha il merito di sbloccarla con una magia, Malinovskyi (5,5) si conferma poco brillante come mezzala, Thosrby (6,5) abbina pericoli e quantità, bene Ostigard in difesa (6,5). Vitinha (6) si impegna, Norton-Cuffy (6) sufficiente ma non troppo.

    VOTI GENOA (3-5-2): Leali 5; Ostigard 6,5, Otoa 6 (85' Marcandalli sv), Vasquez 5,5; Norton-Cuffy 6 (76' Ellertsson sv), Malinovskyi 5,5, Frendrup 6, Thorsby 6,5 (64' Ekhator 6), Martin 6; Vitinha 6, Colombo 7 (76' Ekuban sv). All. De Rossi.

    • Pubblicità

  • PAGELLE PISA

    Leris (7) segna e gioca a tutto campo, Semper (6,5) da applausi tra i pali, Angori (6,5) a sinistra è una certezza. Moreo (5,5) non punge, da Albiol (5,5) ci si aspettava qualcosa in più.

    VOTI PISA (3-5-2): Semper 6,5; Canestrelli 6, Albiol 5,5 (63' Caracciolo 6), Bonfanti 6 (77' Calabresi 5,5); Touré 6, Leris 7 (59' Marin 6), Aebischer 6, Hojholt 5,5 (59' Piccinini 6), Angori 6,5; Moreo 5,5 (77' Nzola sv), Meister 6. All. Gilardino.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • TABELLINO GENOA-PISA

    GENOA-PISA 1-1

    Marcatori: 15' Colombo (G), 38' Leris (P)

    GENOA (3-5-2): Leali 5; Ostigard 6,5, Otoa 6 (85' Marcandalli sv), Vasquez 5,5; Norton-Cuffy 6 (76' Ellertsson sv), Malinovskyi 5,5, Frendrup 6, Thorsby 6,5 (64' Ekhator 6), Martin 6; Vitinha 6, Colombo 7 (76' Ekuban sv). All. De Rossi.

    PISA (3-5-2): Semper 6,5; Canestrelli 6, Albiol 5,5 (63' Caracciolo 6), Bonfanti 6 (77' Calabresi 5,5); Touré 6, Leris 7 (59' Marin), Aebischer 6, Hojholt 5,5 (59' Piccinini 6), Angori 6,5; Moreo 5,5 (77' Nzola sv), Meister 6. All. Gilardino.

    Arbitro: Chiffi

    Ammoniti: Malinovskyi (G), Leris (P), Canestrelli (P), Calabresi (P)

    Espulsi: nessuno

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

Serie A
Pisa crest
Pisa
PIS
Como crest
Como
COM
Serie A
Milan crest
Milan
MIL
Genoa crest
Genoa
GEN
0