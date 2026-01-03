Genoa-Pisa 1-1, pagelle e tabellino: male Leali, Colombo e Leris da applausi, Semper risponde presente

Un punto che, fondamentalmente, non serve a nessuna.

Genoa e Pisa, alias incrocio tra amici e campioni del mondo De Rossi e Gilardino, termina 1-1: ad una prodezza di Colombo (sfera accomodata al limite col tacco e sinistro all'angolino) risponde il pallonetto morbido in area di Leris, che ringrazia Leali (uscito in maniera maldestra) e rimette in carreggiata i toscani.

Partita pressoché equilibrata, caratterizzata da hype alterni: dopo il vantaggio il Grifone subisce il ritorno dei nerazzurri, bravi a fornire un moto d'orgoglio e di carattere e riequilibrare un match nella ripresa senza grosse fiammate, in cui entrambe ci provano senza troppa cattiveria negli ultimi 20 metri.

La classifica resta difficile sia per il Genoa che per il Pisa, impelagate nelle sabbie mobili della zona retrocessione e obbligate a cambiar passo per evitarsi un avvio di 2026 all'insegna della sofferenza.