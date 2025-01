Genoa-Parma dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

I rossoblù ospitano i crociati nella prima partita del girone di ritorno. Tutto sulla partita: dalle formazioni a dove vederla in tv e in streaming.

In piena lotta per evitare le zone poco nobili di classifica, Genoa e Parma inaugurano il proprio girone di ritorno in uno scontro diretto cruciale per le velleità di salvezza.

Entrambe le squadre sono reduci da un pareggio a reti bianche: il Genoa a Lecce, il Parma nella sfida giocata a Torino.

Tutto sulla gara: dalle formazioni a dove vederla in tv e in streaming.