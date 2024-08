Il Genoa ha presentato Cuffy in stile One Piece, taglia da ricercato e cappello di paglia nell'annuncio

Brooke Norton-Cuffy è un nuovo giocatore del Genoa. I rossoblù hanno giocato sull'assonanza tra il suo cognome e Luffy, protagonista di One Piece.

Social invasi da commenti in positivo, per come il Genoa ha deciso di annunciare il suo nuovo acquisto. Giocando sull'assonanza del suo cognome con il protagonista di One Piece, Luffy, infatti, i rossoblù hanno deciso di presentare Brooke Norton-Cuffy proprio scegliendo la stile dell'opera di Eiichiro Oda.

Cappello di paglia in testa (quello di Luffy, Shanks, Gol D. Roger e Joyboy, chi conosce One Piece sa) e la famosa taglia da ricercato tra i simboli assoluti del manga di Oda: il Genoa ha scelto di abbracciare simpaticamente Cuffy in questo modo, assegnandogli una taglia da 1.893.000.000, la valuta del mondo fittizio creato negli anni '90 e divenuto fumetto giapponese più venduto della storia.

Continua così il trend dell'unione tra One Piece e il calcio, con decine di giocatori, da Adeyemi a Tremolada, passando per Beto e Brandt, innamorati del manga e sempre in prima linea nel mostrare la propria passione per l'anime e il fumetto da cui è tratto.