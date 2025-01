Genoa-Monza dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Genoa-Monza chiude la ventiduesima giornata di Serie A: le formazioni della partita e dove vederla in tv e streaming.

La ventiduesima giornata di Serie A si chiude con l'incrocio salvezza tra Genoa e Monza.

Il ko dell'Olimpico ha minato il buon cammino di Patrick Vieira alla guida del Grifone, allontanatosi dalla zona retrocessione ma comunque non in acque sicure. Bassifondi invece occupati dai brianzoli, ultimi in classifica e obbligati a far punti per alimentare le proprie chances salvezza.

Tutto su Genoa-Monza: dalle formazioni, a dove vedere la partita in tv e streaming.