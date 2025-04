Genoa-Lazio dove vederla: DAZN, Sky o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Genoa e Lazio si sfidano per la trentatreesima giornata di Serie A: dove vedere la partita in tv e streaming e le scelte dei due allenatori.

Il Genoa per la salvezza matematica, la Lazio per dimenticare l'Europa League. Questi sono gli obiettivi della formazione di Patrick Vieira e di quella di Marco Baroni, di fronte per la trentatreesima giornata di Serie A.

Con i suoi 39 punti il Genoa è virtualmente salvo e attende solo la matematica per festeggiare la permanenza in Serie A. La Lazio è invece reduce dalla bruciante eliminazione per mano del Bodo/Glimt ed è chiamata al riscatto in campionato per mantenersi in scia alla zona europea.

Dove si potrà vedere Genoa-Lazio in tv e streaming? Quali saranno le scelte di formazione di Vieira e Baroni? Tutte le informazioni utili sulla partita del Ferraris.