Genoa vs Juventus

In fiamme la batteria chiamata a garantire l'energia elettrica nella sala VAR a Marassi, che però non impedisce la disputa di Genoa-Juventus.

Oltre ai problemi legati all'ordine pubblico, Genoa-Juventus si era arricchita di un ulteriore connotato di contorno che sembrava aver posto la partita a rischio.

A riferirlo è stato 'Telenord', spiegando come il match si sarebbe potuto non giocare a causa di un incendio scoppiato nella sala VAR. Allarme, per fortuna, rientrato.

Cosa è successo a Marassi? Perché Genoa-Juve era a rischio rinvio?