Genoa-Juventus dove vederla: DAZN, Sky o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Juventus va in casa del Genoa per fermare la striscia di 0-0: dove vedere la partita del Ferraris in diretta tv e streaming.

Fermare la pioggia di 0-0: è questo l'obiettivo principale della Juventus, che in casa del Genoa proverà a interrompere la striscia di pareggi senza reti, tre di fila contando le gare di campionato. Se la squadra di Thiago Motta è reduce dal poco esaltante 0-0 interno contro il Napoli, che le ha comunque consentito di mantenere imbattibilità e porta inviolata, il Genoa di Alberto Gilardino non sta meglio: i rossoblù hanno perso a Venezia dovendo inoltre fare i conti con il gravissimo infortunio capitato a Malinovskyi. Di seguito tutte le informazioni utili su Genoa-Juventus, gara valida per la quinta giornata della Serie A 2024/2025: quando si gioca, dove si vede in tv e streaming e le formazioni.