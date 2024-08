Inzaghi non si nasconde: "Serve un difensore importante. Serie A livellata verso l'alto, tante squadre punteranno allo scudetto. Avremo cinque attaccanti"

L'allenatore dell'Inter presenta la sfida contro il Genoa, l'esordio stagionale in una gara ufficiale dei nerazzurri, e conferma un colpo in entrata.

Torna la Serie A! Il campionato 2024/25 è alle porte: si parte domani alle 18:30 al Ferraris di Marassi con la sfida tra il Genoa di Giardino e l’Inter campione d’Italia.

Alla vigilia del match, il tecnico dei nerazzurri Simone Inzaghi interviene in conferenza stampa per presentare la sfida e trattare i temi più caldi.

La formazione meneghina torna in campo dopo oltre due mesi in una gara ufficiale e lo fa con lo Scudetto al petto e la seconda stella cucita proprio grazie al titolo conquistato nella passata stagione.

Dalle possibili scelte di formazione in vista della prima giornata alla vicende di mercato a due settimane esatte dalla chiusura della sessione estiva, tutte le parole di Simone Inzaghi.