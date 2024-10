Genoa-Fiorentina dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Genoa e Fiorentina si affrontano nel turno infrasettimanale di Serie A: ecco dove seguire il match in diretta tv e in streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Genoa contro Fiorentina nella decima giornata del campionato di Serie A che si giocherà nell'unico turno infrasettimanale della stagione 2024/25.

Il Genoa, reduce dal ko per 3-0 contro la Lazio e dall'ingaggio di Mario Balotelli, è in caduta libera in campionato e ora si trova al terzultimo posto con soli sei punti in classifica.

Decisamente opposto il morale e lo stato di forma della Fiorentina: dopo il 6-0 al Lecce, la squadra di Raffaele Palladino ha schiantato anche la Roma con un roboante 5-1 agganciando la zona Champions League a quota 16 punti.

Tutto su Genoa-Fiorentina: dalle formazioni della partita, a dove vederla in tv e in diretta streaming.