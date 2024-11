Genoa-Como 1-1, pagelle e tabellino: Vogliacco riprende Da Cunha, Nico Paz inventa calcio, Balotelli ancora ammonito

Genoa vs Como

Lo scontro salvezza del Ferraris finisce in parità: lariani avanti nel primo tempo, Gilardino si salva al terzo minuto di recupero.

Lo scontro salvezza del giovedì, uno dei tantissimi del nostro campionato, finisce in parità. Il Como si illude nel primo tempo, ma il Genoa si salva in extremis, pareggiando al terzo minuto di recupero ed evitando la fuga dei lariani.

A portare in vantaggio è una rete messa a segno poco dopo il quarto d'ora del primo tempo da Da Cunha: servizio al limite di Fadera per il compagno e sinistro vincente di quest'ultimo alle spalle di Leali. Como più volte vicino al raddoppio nella ripresa, compreso un goal annullato per fuorigioco a Cutrone.

Gli sprechi della squadra di Fabregas vengono puniti in pieno recupero: Pinamonti spizza di testa un calcio d'angolo di Miretti e Vogliacco, lasciato colpevolmente solo dalla difesa comasca, gira col destro da pochi passi alle spalle di Reina.

Sia il Genoa che il Como salgono così a quota 10 in classifica, sempre a un passo dal fondo classifica. A seconda dei risultati del weekend, entrambe potrebbero rientrare ben presto nella zona retrocessione.