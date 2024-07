Il Genoa lancia gli abbonamenti... coi Ricchi e Poveri: "A volte sono piuma, a volte volo via nell'Aria"

Per presentare la campagna abbonamenti 2024/25, il Grifone si affida alle doti canore dei Ricchi e Poveri.

Se vi è capitata nel feed, sui social, no: non è impazzito l'algoritmo. Il Genoa ha veramente deciso di affidarsi ai Ricchi e Poveri per lanciare la sua campagna abbonamenti.

Con un video pubblicato sui canali ufficiali, il club rossoblù ha annunciato le promo e i prezzi rivolti ai tifosi, per la nuova stagione, facendo cantare l'iconico (e adesso) duo.

Ed è un misto di sensazioni differenti: quelle provenienti dal video, sì, ma anche dalle parole cantate dai Ricchi e Poveri.