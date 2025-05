Genoa-Atalanta 2-3, pagelle e tabellino: Retegui nella storia della Dea, Pinamonti in doppia cifra, Maldini si riscatta

Genoa vs Atalanta

La banda Gasperini vince nel finale: doppietta di Pinamonti, pareggiano prima Sulemana e poi Maldini e all'89' Retegui supera il record di Inzaghi.

L'anticipo va all'Atalanta tra le polemiche. La Dea si impone per 3-2 sul campo del Genoa, conquistando l'ennesima vittoria nonostante una qualificazione in Champions League già matematicamente raggiunta all'inizio della settimana.

Gran primo tempo, con Maldini che si mangia clamorosamente il vantaggio davanti a Leali e Pinamonti che lo trova di testa, ben servito da un cross mancino di Martin. Ma all'inizio della ripresa Sulemana fa il bis dopo la rete contro la Roma, andando di nuovo a segno con un gran destro da fuori area.

Sempre Pinamonti sfrutta una disattenzione tra Hien e Brescianini riportando il vantaggio il Genoa: decima rete in campionato, cinquantesima in Serie A. Ma Maldini si riscatta, sfruttando un bel velo di Retegui e battendo Leali con una botta dal limite.

L'episodio decisivo arriva a pochi minuti dalla fine: il neo entrato De Ketelaere ignora De Winter infortunato a terra e serve Retegui, che da due passi supera Leali. Proteste veementi del Genoa, ma la rete viene confermata. L'italo-argentino, autore del venticinquesimo goal in campionato, è da oggi è lui il miglior marcatore dell'Atalanta in un singolo torneo: superato il precedente record di Pippo Inzaghi (24) nella stagione 1996/1997.

Il Genoa torna dunque a perdere dopo aver fermato il Napoli sul pareggio e all'ultima giornata chiuderà a Bologna; l'Atalanta, già certa prima di questa partita di finire terza, se la vedrà invece col Parma nell'ultimo weekend del campionato.