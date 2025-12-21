Genoa-Atalanta 0-1, pagelle e tabellino: disastro di Leali e Norton-Cuffy, Scamacca e De Ketelaere deludono ma Hien decide allo scadere

Subito dopo pochi secondi un episodio che cambia il corso della gara; Norton-Cuffy sbaglia tutto, non riesce a controllare il pallone e manda così in porta Maldini che viene travolto dall'uscita di Leali; espulso il portiere del Genoa.
Al decimo minuto è pericoloso De Ketelaere che da dentro l'area ma in posizione defilata calcia sul primo palo, pronto Sommariva a respingere. Nonostante l'inferiorità numerica il Genoa prova a rendersi pericoloso su calcio d'angolo, Vasquez colpisce di testa ma centrale e Carnesecchi risponde presente.
Occasione per l'Atalanta al 35esimo, De Ketelaere mette in mezzo e trova l'inserimento di Kolasinac che di testa però non riesce a inquadrare la porta. Ancora il difensore nerazzurro si fa vedere in avanti e crea una clamorosa palla goal con il suo cross basso che passa davanti alla porta ma Vasquez salva tutto.
Il secondo tempo si apre con una chance incredibile per il Genoa sprecata da Vitinha che da pochi passi colpisce il palo esterno, azione partita da una grande cavalcata di Norton-Cuffy. Dall'altra parte risponde l'Atalanta su angolo, Ederson si trova il pallone sul piede ma calcia debole. Al 51' Maldini conclude da dentro l'area di rigore al volo ma spara alto.
A venti dalla fine si rifà vedere la Dea con De Ketelaere, il belga però da buona posizione è impreciso e calcia largo. Il Genoa sfiora il goal ancora su palla inattiva ma Carnesecchi compie un grande intervento e nega la rete a Colombo. Zalewski va vicino a sbloccarla con un super goal dalla distanza ma Sommariva manda in angolo. La squadra di Palladino spinge nel finale e anche Samardzic va vicino alla rete ma la sua conclusione viene deviata.
All'ultimo minuto ci pensa Hien che va più in alto di tutti sul calcio d'angolo, sfrutta l'uscita a vuoto di Sommariva e segna il goal che vale tre punti.