Genoa-Atalanta 0-1, pagelle e tabellino: disastro di Leali e Norton-Cuffy, Scamacca e De Ketelaere deludono ma Hien decide allo scadere

Alla fine l'Atalanta deve ringraziare anche Carnesecchi (6,5), autore di una grande parata a pochi minuti dalla fine. Male Ederson (5) in mezzo, troppo poco incisivo e poco cattivo quando ha avuto la possibilità di rendersi pericoloso. Delude tutto il reparto offensivo dei nerazzurri, Maldini (6) si salva per aver procurato il rosso, De Ketelaere e Scamacca (5,5) invece non mettono la qualità di cui avrebbe avuto bisogno Palladino. Hien (7) ha trovato il momento migliore per segnare il primo goal con l'Atalanta.

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi 6,5; De Roon 5,5, Hien 7, Kolasinac 6,5 (dall'82' Krstovic s.v); Zappacosta 6 (dal 69' Sulemana 6), Musah 5,5, Ederson 5 (dall'82' Brescianini s.v), Bernasconi 5,5 (dal 69' Zalewski 6,5); De Ketelaere 5,5, Scamacca 5,5, Maldini 6 (dal 57' Samardzic 5,5). All. Palladino.