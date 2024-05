Gazzetta dello Sport - Thiago Motta ha scelto la Juventus: giovedì lo comunicherà a Saputo

Il tecnico italo-brasiliano ha deciso di lasciare il Bologna: nel suo futuro c'è la Juventus. Pronto un biennale con opzione per un terzo anno.

"Nei prossimi giorni incontrerò il presidente e assieme comunicheremo la nostra decisione".

Thiago Motta lo ha spiegato prima della partita contro la Juventus e pure dopo. Senza lasciare indizi su quello che sarà il proprio futuro, ormai diviso in due: o la permanenza al Bologna oppure l'addio proprio in direzione Torino, per sostituire Massimiliano Allegri.

In realtà, secondo l'edizione odierna della 'Gazzetta dello Sport', Motta la propria decisione l'ha già presa: ha scelto di lasciare il Bologna e di provare una nuova avventura alla Juventus, la squadra che da tempo gli ha messo gli occhi addosso e che con lui spera di iniziare un nuovo ciclo.