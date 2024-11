Gazzetta dello Sport - Il Milan ripensa a Brahim Diaz: la possibile idea in vista di gennaio

L’ex rossonero al Real Madrid trova poco spazio: l’idea di un rientro a Milano stuzzica i tifosi, ma non è una priorità per il club.

Brahim Diaz e il Milan potrebbero presto riabbracciarsi: dopo tre stagioni in rossonero, il fantasista spagnolo è tornato al Real Madrid nel corso della scorsa estate, ma con i Blancos - in questo avvio - sta trovando poco spazio.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, il club rossonero non chiude alla suggestione di un suo ritorno, soprattutto se le condizioni economiche si rivelassero favorevoli.

Brahim, che a Milano ha lasciato un ricordo indelebile, sarebbe un rinforzo di qualità per la squadra di Paulo Fonseca, anche se al momento il club non considera l'operazione come una priorità assoluta.