La retrocessione in Serie B del Sassuolo gioca in favore del club bianconero che, in attesa di capire il futuro di Chiesa, progetta un nuovo assalto.

Domenico Berardi e la Juventus. La storia infinita. Uno dei più chiacchierati tormentoni di calciomercato italiano dell'ultimo decennio rischia di tornare di moda alle porte dell'imminente sessione estiva.

Come riferito da La Gazzetta dello Sport, infatti, il club bianconero starebbe concretamente pensando alla possibilità di portare il classe 1994 a Torino.

Questa volta, a giocare in favore dei bianconeri, potrebbe essere proprio la fresca retrocessione del Sassuolo in Serie B. Uno scenario che, inevitabilmente rende molto complicata la permanenza del capitano in terra emiliana.

Detto questo, non bisogna assolutamente parlare di strada spianata per Madama, perchè per provare a vestire finalmente di bianconero un talento come Berardi servirà sedersi rigorosamente al tavolo con il club che ne detiene il cartellino.