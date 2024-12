Gazzetta dello Sport - Fonseca scontento di Theo Hernandez: gli ha detto che non è soddisfatto davanti alla squadra

Due panchine consecutive e confronto pubblico con Fonseca: momento delicato per Theo Hernandez, grande escluso in casa Milan.

Il successo di Verona ha parzialmente fatto tornare il sorriso nell'ambiente Milan: il distacco dai primissimi posti della classifica è ancora ampio, contesto reso ancor più infuocato dalla nuova esclusione a cui è andato incontro Theo Hernandez.

Proprio come accaduto in occasione di Milan-Genoa, anche al 'Bentegodi' il terzino francese si è accomodato in panchina: una scelta forte di Paulo Fonseca, che non si è fatto problemi a rinunciare a uno degli elementi più rappresentativi e carismatici della rosa.

Decisione che lo stesso tecnico portoghese non ha motivato come punizione, ma che comunque lascia discutere: a maggior ragione dopo il retroscena raccontato da 'La Gazzetta dello Sport'.