I bianconeri chiudono per Kalulu e provano a piazzare tre esuberi proprio al Milan, ma i rossoneri sono freddi.

La Juventus, perso definitivamente Todibo, con un vero e proprio blitz ha quasi chiuso l'acquisto del difensore tanto atteso da Thiago Motta.

I bianconeri infatti sono ad un passo da Pierre Kalulu, che dovrebbe arrivare dal Milan in prestito oneroso con diritto di riscatto.

Non solo però, una delle priorità per la Juventus resta infatti quella di piazzare i tanti esuberi ancora presenti in rosa.

E proprio per questo, a margine delle discussioni per l'acquisto di Kalulu, secondo 'La Gazzetta dello Sport' i bianconeri avrebbero offerto ben tre giocatori al Milan.